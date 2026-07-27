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CSC Flash: Comuzzo va al Torino. Il retroscena su Castro e il legame con Kean

CSC Flash: Comuzzo va al Torino. Il retroscena su Castro e il legame con KeanFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:48Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi
Gli ultimi aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina, con Joao Mario in arrivo e Kean in odore d'addio, nell'appuntamento col Chi si compra Flash

Appuntamento con il Chi si compra? in versione Flash di oggi che riparte dalla cessione di Comuzzo ma anche dal potenziale acquisto di Joao Mario. 

Comuzzo al Torino

Oggi è il giorno di Comuzzo al Torino. Operazione che dovrebbe chiudersi col prestito oneroso a un milione di euro più 19 milioni di diritto di riscatto. 

Domani il giorno di Joao Mario

Domani può essere il giorno di Joao Mario alla Fiorentina. Affare che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto. 

Alajbegovic e Mastantuono difficili

Alajbegovic piace alla Fiorentina ma c'è l'inserimento della Roma. Operazione complessa anche quella che porta al nome di Franco Mastantuono

Per Moreno si tratta col Venezia
 

Per Matias Moreno la Fiorentina continua a trattare con il Venezia: la richiesta viola è di 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Ancora i lagunari non hanno sciolto le riserve. 

Kean verso l'addio: il punto

Kean resta in uscita, la Fiorentina sceglierà la soluzione più conveniente che però dovrà essere accettata dal calciatore. Il Como resta la squadra più interessata. Piacciono Pellegrino e Pinamonti.

Chi si compra? Flash: Comuzzo va al Torino. Il retroscena su Castro