Ma come sta adesso la Fiorentina? I viola e una sosta a ritmi serrati

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato a come sta la Fiorentina in vista della ripresa del campionato. Paolo Vanoli ha scelto di portare avanti una sosta a ritmi serrati, concedendo appena due giorni liberi alla squadra dopo il Napoli e andando in controtendenza a quasi tutti i suoi colleghi di Serie A. La strada percorsa è stata quella del duro lavoro, con settimane di doppie sedute per ripristinare la forma fisica e alzare i giri del motore a modo suo, un po’ come accadde l’anno scorso quando subentrò a Pioli. La logica vuole che la Fiorentina arrivi al Ferraris con un’intensità ancora superiore a quella già importante vista contro il Napoli prima della pausa.