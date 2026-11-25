Non solo Vanoli, anche i calciatori finiscono nel mirino della critica: "Mancano carattere e identità"

La crisi della Fiorentina non riguarda soltanto l'organizzazione tattica e le scelte di Vanoli o della dirigenza. Anche i singoli calciatori sono chiamati a fare un esame di coscienza, visto il rendimento complessivo di una squadra che, come sottolinea il Corriere dello Sport, sta mostrando poche personalità, carattere e identità. Diversi elementi della rosa, infatti, sono lontani dal rendimento atteso. Tra questi Radu Dragusin, che finora non ha rispettato le aspettative, Nicolò Fagioli, apparso smarrito, e Cher Ndour, il cui contributo è diminuito progressivamente. C'è poi Arthur Atta, tornato in panchina dopo oltre due mesi di assenza, ma ancora alla ricerca della migliore condizione.

La risposta, scrive il Corriere, dovrà arrivare da tutto il gruppo, soprattutto sul piano caratteriale. Molti giocatori conoscono già le difficoltà vissute nella passata stagione e sanno quanto sia concreto il rischio di ritrovarsi nuovamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. Intanto si avvicina la trasferta di Udine, contro una formazione che, nonostante l'ultimo posto, ha mostrato segnali di vitalità a Bologna. Il quotidiano evidenzia anche le difficoltà create da Zanetti con una squadra senza centravanti di ruolo, capace di togliere riferimenti alla difesa avversaria. Per Vanoli si avvicina dunque uno scontro diretto fondamentale: la Fiorentina non può più rimandare la propria reazione.