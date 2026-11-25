FirenzeViola Da Udine a Monza, De Gea e le stesse dichiarazioni sulla fragilità del gruppo

Anche dopo il 3-0 rimediato a Udine nello scorso campionato De Gea parlò di un gruppo fragile, che in campo dava la sensazione di poter prendere gol da un momento all'altro

Vien da augurarsi che le coincidenze non abbiano troppo valore, eppure nelle dinamiche viola si scorge una ritualità che preoccupa. Perché dallo scorso campionato a oggi la squadra è più o meno sempre nella stessa condizione, mentale e di classifica, e perché pure la narrazione intorno alle sconfitte non si discosta troppo dal passato. Che siano cambiati o meno i protagonisti

De Gea e il precedente di Udine

Nel marzo scorso, in un posticipo del lunedì come a Monza, i viola uscirono malamente sconfitti dalla trasferta di Udine, battuti nel risultato e nel gioco da tre reti friulane. Una sconfitta netta, senza giustificazioni, nelle cui parole del dopo gara risuonano concetti che De Gea ha nuovamente raccontato dopo la doppietta di Varela e il gol di Robinson.

Stessa sensazione di fragilità

Ai tempi fu il riferimento del portiere alla fragilità collettiva a colpire (“Anche avessi evitato il primo gol – disse lo spagnolo – lo avremmo preso più tardi”), stavolta il bis riguarda il “non aver capito dove giochiamo” o più semplicemente il fatto che “manca umiltà”. Un atto di autoaccusa apprezzabile da parte del capitano, non c’è dubbio, ma anche la preoccupante conferma di come trascorsi svariati mesi, e cambiate parecchie facce, i problemi mentali di questa squadra siano tutt’altro che risolti