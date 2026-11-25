Da Udine a Monza, De Gea e le stesse dichiarazioni sulla fragilità del gruppo
Vien da augurarsi che le coincidenze non abbiano troppo valore, eppure nelle dinamiche viola si scorge una ritualità che preoccupa. Perché dallo scorso campionato a oggi la squadra è più o meno sempre nella stessa condizione, mentale e di classifica, e perché pure la narrazione intorno alle sconfitte non si discosta troppo dal passato. Che siano cambiati o meno i protagonisti
De Gea e il precedente di Udine
Nel marzo scorso, in un posticipo del lunedì come a Monza, i viola uscirono malamente sconfitti dalla trasferta di Udine, battuti nel risultato e nel gioco da tre reti friulane. Una sconfitta netta, senza giustificazioni, nelle cui parole del dopo gara risuonano concetti che De Gea ha nuovamente raccontato dopo la doppietta di Varela e il gol di Robinson.
Stessa sensazione di fragilità
Ai tempi fu il riferimento del portiere alla fragilità collettiva a colpire (“Anche avessi evitato il primo gol – disse lo spagnolo – lo avremmo preso più tardi”), stavolta il bis riguarda il “non aver capito dove giochiamo” o più semplicemente il fatto che “manca umiltà”. Un atto di autoaccusa apprezzabile da parte del capitano, non c’è dubbio, ma anche la preoccupante conferma di come trascorsi svariati mesi, e cambiate parecchie facce, i problemi mentali di questa squadra siano tutt’altro che risolti
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