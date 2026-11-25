Alla Fiorentina manca precisamente uno come Mandragora: l'analisi del Corriere dello Sport

Il mercato della Fiorentina ha seguito una linea precisa, puntando su giovani di prospettiva e giocatori di qualità, ma nella costruzione della rosa è rimasta una casella scoperta. A evidenziarlo è il Corriere dello Sport, che individua nel centrocampo uno dei reparti maggiormente bisognosi di un intervento, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche difensive. Il lavoro portato avanti da Fabio Paratici, con innesti come Oulai, Valdepenas, Mastantuono e Njie, viene considerato coerente con il progetto di rinnovamento, ma manca ancora un giocatore in grado di proteggere la retroguardia, chiudere le linee di passaggio e assicurare maggiore copertura.

Un compito che, secondo il quotidiano, non rientra nelle principali qualità né di Fagioli né di Oulai. Il giornale torna quindi anche sulla partenza di Rolando Mandragora, ceduto al Torino e mai particolarmente valorizzato da una parte della tifoseria viola, nonostante i 17 gol segnati nelle ultime due stagioni a Firenze. Un profilo che, per caratteristiche, avrebbe potuto garantire proprio quel tipo di equilibrio oggi assente. Con la finestra invernale ormai vicina, l'indicazione per la dirigenza è dunque quella di tornare sul mercato alla ricerca di un centrocampista con spiccate doti di interdizione. Una pedina che continua a mancare nello scacchiere di Vanoli.