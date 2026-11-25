FirenzeViola Monza come Genova: da una sosta all'altra, l'Argentina svuota Mastantuono

Come il 10 ottobre scorso, al rientro dal Sudamerica il fantasista della Fiorentina non ha fornito una buona prestazione. Colpa anche della Seleccion?

Franco Mastantuono è stato a suo modo un'immagine della Fiorentina di Monza in cui non ha funzionato nulla come avrebbe dovuto. L'argentino ci ha provato, non si è nascosto, ma ha finito per tentare di risolvere fin troppo da solo i tanti problemi evidenziati dalla squadra di Vanoli sul rettangolo verde dell'U-Power Stadium. Ed è sembrato che le parole post-partita del tecnico sui troppi personalismi fossero rivolte (anche) a lui.

Un film già visto un mese e mezzo fa

C'è un filo per qualcuno forse non così visibile che unisce la prestazione offerta ieri da Mastantuono e quella esibita invece un mese e mezzo prima al Ferraris, nella sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa maturata lo scorso 10 ottobre. Potrà anche sembrare un dettaglio o una coincidenza, ma in entrambe le occasioni Mastantuono era alla prima partita dopo l'impegno in nazionale con l'Argentina.

Certi voli sembrano togliergli energie

Essendo la selezione calcistica dell'Argentina nel pieno di un momento di storica transizione, con l'addio a un mostro sacro del livello di Messi e la lotta aperta con Nico Paz per provare a raccoglierne il testimone, senza dimenticarsi di quanto stanchino certe trasvolate oceaniche, viene il sospetto che la Seleccion in questo momento storico stia togliendo risorse rispetto all'apporto nella Fiorentina di Mastantuono.