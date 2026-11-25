FirenzeViola Serie A Women: la Fiorentina batte il Como 1907 ed è terza. Roma e Inter vincono. Juventus corsara a Formello, Lazio ultima

Il resoconto dell'ottava giornata di Serie A Women

Parma – Napoli Women 2-0

A Noceto le crociate cercano punti e conferme dopo la goleada vista al Tre Fontane finita però con la vittoria giallorossa. Tra le mura di casa arriva la Napoli Women, altra formazione in forma e a caccia di punti per distanziarsi dall’ultima posizione. Dopo neanche la fine del primo tempo Sottili capisce che qualcosa tra le sue ragazze non va e tira fuori Merlo e Healy inserendo Cavallin e Sondergard. Mossa vincente: proprio la danese sblocca il risultato su una sortita offensiva. Nella ripresa ci pensa la neo-azzurra Gaia Distefano a chiudere il conto siglando il 2-0 su errore della difesa partenopea. I cambi della Napoli, con Spugna squalificato due giornate, non incidono e i tre punti vanno alle ducali che guadagnano molto terreno con questa vittoria raggiungendo quota otto.

Milan – Sassuolo 3-2

Gara ricca di goal al Vismara. Le rossonere cercano il riscatto dopo gli ultimi risultati non eccelsi mentre il Sassuolo vuole a tutti i costi liberarsi dell’ultimo posto in classifica. Padrone di casa avanti attorno al decimo giro di lancette con la capitana Grimshaw. L’eterna Clelland le raggiunge dopo soli due minuti di gioco. Milan di nuovo sopra al quarto d’ora ancora con la capitana Grimshaw. Il 3-1 porta la firma di Soffia. Sembra chiusa qui la pratica ma Caiazzo sigla il 3-2. E non siamo ancora alla mezz’ora di gioco. Tuttavia di altre reti non ce ne saranno. Il Milan addormenta la gara amministrando il risultato rischiando però di farsi riprendere come a Napoli. Stavolta però le rossonere non si fanno ingannare e portano a casa i tre punti. Il Sassuolo resta all’ultimo posto con soli tre punti in otto partite.

Ternana – Inter 0-4

La domenica la aprono Inter e Roma. Le nerazzurre sono ospiti della Ternana al Gubbiotti di Narni. Ancora una volta siamo costretti a soffermarci sul terreno di gioco: completamente inadatto e malandato. Un campo da gioco così pesante rischia di mettere in pericolo la salute delle calciatrici. E non è la prima volta che a Narni accade purtroppo. Tuttavia l’Inter vince in scioltezza: apre Tomasevic al diciottesimo raccogliendo un assist al bacio di Glionna. Il raddoppio è di Cambiaghi che realizza il secondo squillo stagionale. Nella ripresa Glionna chiude la pratica realizzando la terza marcatura e Raphino in pieno recupero glissa il successo nerazzurro. Uscita anzitempo Ciccioli per infortunio: esordio in Serie A Women per il portiere olandese Kelly Steen.

Como Women – Roma 0-2

In concomitanza, sul terreno di Meda, la Roma vince 0-2 contro le lariane e continua la sua rincorsa per lo scudetto. L’assenza di Greggi non sembra pesare più di tanto, tanto che le giallorosse riescono a chiudere la pratica in dieci contro undici a causa dell’ingenua espulsione di Baldi che prosegue nel suo momento negativo. Apre la danese Thogersen alla mezz’ora di gioco. Nella ripresa arriva appunto il rosso per l’estremo difensore giallorosso e l’esordio in questa Serie A Women per Valentina Soggiu. La Roma trova il raddoppio con Alaya Pilgrim a circa dieci minuti dalla fine del match. La corsa verso il tricolore, nonostante i molteplici ostacoli, continua!

Fiorentina – Como 1907 4-3

Festival del goal anche a Firenze sotto il nubifragio. Le lariane cercano il terzo posto in solitaria e provano a rovinare il pomeriggio alla Fiorentina riuscendo a portarsi addirittura sullo 0-2 con Giacinti e Bonfantini dopo un buon inizio della Viola. Ma sono le proprio le toscane a giocare meglio rispetto alle avversarie. Un autogoal di Durante, scaturito da Omarsdottir, consente di andare al riposo sull’1-2. Ma bastano pochi secondi della ripresa per il pari: Severini apparecchia perfettamente per Oda Johansen che sigla così il primo goal in Serie A Women. Protesta il Como per la posizione irregolare di Severini ma la coach Mazzantini non chiama l’FVS. In precedenza la Fiorentina aveva reclamato due rigori non assegnati. La Fiorentina va al sorpasso: lancio millimetrico di Severini per Omarsdottir, stop da bomber vera e pallonetto che si insacca alle spalle di Durante. La Fiorentina trova anche il quarto goal con Hurtig che di testa mette dentro un cross al bacio di una Tryggvadottir in forma veramente smagliante. Nel recupero concesso un rigore al Como che Wullaert realizza con freddezza ma non c’è più tempo. Vince la Fiorentina che si ritrova così al terzo posto in solitaria.

Lazio – Juventus 1-5

Per la Juventus ormai la parola crisi non esiste più; per la Lazio invece continua! Le biancocelesti sono anche loro ferme a tre come il Sassuolo in ultima posizione al termine di una vera e propria disfatta al Fersini di Formello. Al venticinquesimo la Juve è avanti di tre reti grazie alla doppietta di Sarriegi e al goal impressionante di Pavan. Goldoni prova a riportare la Lazio in partita ma nella ripresa il risultato viene implementato dalle bianconere con Sarriegi – che fa tripletta, prima in Serie A Women – e Khelifi. Finisce 5-1 con le bianconere che tallonano la Fiorentina a caccia del terzo posto in classifica. La Lazio dovrà approfittare della pausa per lavorare e capire cosa non sta funzionando. Il campionato è ancora lungo ma le partite passano e la Lazio non ha ancora trovato una singola vittoria in questo torneo.