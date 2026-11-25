Giorno libero per la Fiorentina, da domani in ritiro
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La Fiorentina oggi ha concesso un giorno libero alla squadra in vista di un lungo tour de force fino a Natale ma da domani sarà in ritiro al Viola Park in vista della gara con l'Udinese. Ad annunciare il ritiro era stato Paolo Vanoli lunedì sera, dopo la brutta sconfitta subita a Monza. Da domani testa dunque solo all'Udinese, altra concorrente diretta per la salvezza e la Fiorentina non può permettersi di perdere anche questa seconda occasione.
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