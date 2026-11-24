La società conferma la fiducia a Vanoli ma chiede più equilibrio tattico
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Dopo la sconfitta di ieri della Fiorentina a Monza per 3-0, il dubbio lecito è stato sul futuro di Vanoli. La società si è detta però intenzionata a confermare la fiducia al tecnico anche se d'ora in poi servirà una squadra più umile e solida, con maggiore equilibrio tattico. La squadra intanto da giovedì sarà in ritiro, anche se la notte scorsa ha già dormito al Viola Park per poi allenarsi stamattina e poi sciogliere le righe fino a dopo domani appunto.
Il motivo del giorno libero è perché poi a dicembre inizierà un lungo tour de force fino a Natale.
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