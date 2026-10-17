Fiorentina-Como, dove seguire la partita delle 15 al Franchi

Domani alle 15 fischio d'inizio per Fiorentina-Como al Franchi, con i viola che cercano punti per risollevare una classifica preoccupante, con il fanalino di coda Venezia che, dopo il colpaccio con il Napoli, si è portata a 1 punto con un allenatore in panchina, Nicola, non nuovo alle salvezze.

Per chi non potrà essere al Franchi (22mila gli spettatori attesi), la diretta tv sarà su Dazn con la telecronaca di Mastroianni e Giaccherini. Per chi preferisce la radiocronaca può sintonizzarsi (da pc, App o tv) su Radio FirenzeViola con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio e i collegamenti dallo stadio di Andrea Giannattasio. Ampio pre e post gara con i ospiti, pagelle del direttore e i commenti dei nostri opinionisti.

Per chi infine non vuole perdersi neanche un'azione può leggere la diretta testuale dei nostri inviati al Franchi su FirenzeViola.it.