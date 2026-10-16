Vanoli, i problemi evidenti e la possibilità di non sciupare tutto: come stanno le cose

Uno degli articoli più letti di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it è stata la copertina di mezzanotte, firmata da Mario Tenerani. L'approfondimento riguarda Paolo Vanoli e le difficoltà che lo stanno portando avanti nel suo secondo cammino da allenatore della Fiorentina: "D’accordo, ci sono problemi. Il primo è la classifica, una roba deprimente. Non ci sono altri commenti da fare. Nessuno prenda scorciatoie. Poi ci sono i nodi di Vanoli. Altro non sono che i dubbi tattici. L’allenatore non ha ancora “‘morso” la squadra. La sta cercando nella sua formula definitiva, pero’ ancora non la stringe tra le dita. Ci deve arrivare e deve farlo in fretta", l'inizio del pezzo sulla squadra attuale.

Per leggere l'intero articolo, vedi: La Fiorentina ha qualche problema, ma proviamo a non rovinare tutto