Corvino e quella cessione di un viola all'Inter mai andata in porto: il retroscena

Ha destato molta curiosità oggi, tra i nostri lettori, l'intervista concessa nelle scorse ore da Pantaleo Corvino al podcast Scacchiere Nerazzurro. L'ex dirigente della Fiorentina ha parlato di un retroscena di mercato che riguarda proprio il suo primo periodo di attività a Firenze: "Tra le trattative che non sono mai uscite sui giornali, la più importante è sicuramente il passaggio di Toni all'Inter per 25 milioni di euro. Con Lele Oriali avevamo già il bollo firmato", ha raccontato Corvino. "A far saltare l'operazione fu lo scandalo Calciopoli, dopo il quale la famiglia Della Valle decise di non apporre la firma".

Per il resto dell'intervista, leggi: Corvino svela: "Quando ero alla Fiorentina era tutto fatto per la cessione di Toni all'Inter"