Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Si parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Si parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosa
2 Vanoli il leader, in attesa lo diventino i giocatori. Il tecnico alla ricerca del giusto mix tra equilibrio e identità
Copertina
FirenzeViolaVanoli il leader, in attesa lo diventino i giocatori. Il tecnico alla ricerca del giusto mix tra equilibrio e identità
Pietro LazzeriniFiducia a Vanoli ma niente sconti. La società non resti in silenzio e difenda le proprie idee senza normalizzare le sconfitte. De Gea intoccabile, a gennaio serve un Ederson
Lorenzo Di BenedettoScelte incomprensibili, qualità tenuta in panchina, rosa piena di imperfezioni e squadra senza un vero regista: la Fiorentina ha cancellato le poche cose positive in un solo pomeriggio
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