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Fiorentina, rifinitura pre Como al Viola Park: il programma di oggi
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Poco più di ventiquattr'ore a Fiorentina-Como, in programma domani al Franchi con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Vanoli cerca il riscatto dopo un inizio di stagione tutt'altro che indimenticabile, a caccia della seconda vittoria in campionato dopo l'unica ottenuta a Venezia prima della sosta. De Gea e compagni ultimeranno oggi la preparazione alla sfida coi lariani, nella rifinitura odierna che consentirà a Vanoli e il suo staff di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
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Pietro LazzeriniFiducia a Vanoli ma niente sconti. La società non resti in silenzio e difenda le proprie idee senza normalizzare le sconfitte. De Gea intoccabile, a gennaio serve un Ederson
Lorenzo Di BenedettoScelte incomprensibili, qualità tenuta in panchina, rosa piena di imperfezioni e squadra senza un vero regista: la Fiorentina ha cancellato le poche cose positive in un solo pomeriggio
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