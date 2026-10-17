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Fiorentina, rifinitura pre Como al Viola Park: il programma di oggi

Fiorentina, rifinitura pre Como al Viola Park: il programma di oggiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Poco più di ventiquattr'ore a Fiorentina-Como, in programma domani al Franchi con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Vanoli cerca il riscatto dopo un inizio di stagione tutt'altro che indimenticabile, a caccia della seconda vittoria in campionato dopo l'unica ottenuta a Venezia prima della sosta. De Gea e compagni ultimeranno oggi la preparazione alla sfida coi lariani, nella rifinitura odierna che consentirà a Vanoli e il suo staff di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.