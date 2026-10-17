Venezia, i tifosi hanno omaggiato l'ormai ex Stroppa: "Uomo vero"

Venezia, i tifosi hanno omaggiato l'ormai ex Stroppa: "Uomo vero"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:40News
di Redazione FV

Dopo la decisione di sollevare Giovanni Stroppa dall’incarico, il Venezia scende in campo contro il Napoli con Davide Nicola alla guida della squadra. Nonostante il cambio in panchina, i tifosi lagunari hanno voluto dimostrare la propria riconoscenza nei confronti del tecnico uscente, senza dimenticare il percorso condiviso. Nei primi minuti dell’incontro, dalla curva è comparso uno striscione dedicato proprio a Stroppa, con un messaggio di affetto e ringraziamento: “Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie mister Stroppa”.