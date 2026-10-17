Venezia, i tifosi hanno omaggiato l'ormai ex Stroppa: "Uomo vero"
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Dopo la decisione di sollevare Giovanni Stroppa dall’incarico, il Venezia scende in campo contro il Napoli con Davide Nicola alla guida della squadra. Nonostante il cambio in panchina, i tifosi lagunari hanno voluto dimostrare la propria riconoscenza nei confronti del tecnico uscente, senza dimenticare il percorso condiviso. Nei primi minuti dell’incontro, dalla curva è comparso uno striscione dedicato proprio a Stroppa, con un messaggio di affetto e ringraziamento: “Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie mister Stroppa”.
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