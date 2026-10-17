FirenzeViola Tifoseria finora sempre "fedele", anche con il Como stadio pieno

La stagione non è partita con il piede giusto e soprattutto in casa la Fiorentina ha racimolato solo un punto con il Napoli. Il cambio di allenatore aveva risollevato l'entusiasmo con la vittoria di Venezia e in Coppa Italia con il Pisa, ma la sconfitta di Genova è stato un colpo basso sull'umore dei tifosi come la classifica che non è certo confortante, visto che la Fiorentina ha solo 4 punti alla vigilia di un tour de force impegnativo. Ma la spinta dei tifosi, anche in virtù di un mercato intrigante (pur con i suoi limiti) finora non è mai mancata e, almeno per domani, vogliono crederci tanto che allo stadio sono attesi circa 22mila spettatori.

Franchi finora sempre pieno

Certo aiuta il fatto che il Como è una squadra piacevole da vedere con Fabregas che propone un bel calcio ma anche a Genova i tifosi viola avevano risposto presente, spostandosi in Liguria in circa 2000. E al Franchi oltre al record di 23.132 presenti alla "festa" del centenario (ex viola compresi), la risposta è stata sempre buona: 21.787 con il Torino e 22.567 con il Napoli. Domani dunque il bis ma certo la partita con il Como influenzerà oltre che la classifica anche le scelte dei tifosi. Intanto per le prossime tre gare casalinghe il "bigliettone" per Atalanta, Juventus e Cagliari (con prezzi dai 75 euro in curva Ferrovia a 476 in tribuna vip) non è ancora decollato e si è stabilizzato a 500 tagliandi venduti. C'è tutto il tempo ma certo gli indecisi dell'ultima ora vedranno la gara con il Como come un esame per capire di che pasta è fatta questa Fiorentina e se ne vale la pena.

San Siro senza la Curva Fiesole?

Se a Genova i tifosi viola cerano circa 2000 ed hanno incitato e applaudito comunque la squadra, al di là del risultato negativo, a San Siro la curva potrebbe scioperare, in protesta con le modalità di acquisto dei biglietti: "Questo modus operandi di non riservare nessun biglietto alla tifoseria organizzata dopo aver sventolato per anni tessere e fidelizzazioni varie è l'ennesima presa per il cxxx e la solita futile scusa per penalizzare chi ogni domenica si trova al seguito della propria squadra e il suo possibile protrarsi in futuro può essere un grande handicap rischiando di far rimanere svariate persone fuori dallo stadio". Certo le regole dovrebbero essere uguali per tutti altrimenti si rischia di accogliere a braccia aperte i tifosi delle altre squadre in ogni settore (e spesso si creano episodi spiacevoli spesso ingigantiti) mentre quelli viola restano fuori.