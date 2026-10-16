Meno due a Fiorentina-Como: dove e come seguire la sfida del Franchi
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Meno di due giorni a Fiorentina-Como, gara valida per la settima giornata di Serie A e in programma domenica al Franchi, calcio d'inizio ore 15. La squadra di Vanoli deve rialzarsi dopo un avvio di stagione complicato e di fronte avrà gli uomini di Fabregas, affamati dopo il ko in Champions per mano del Feyenoord.
Dove seguirla
Il match tra viola e lariani sarà trasmesso in diretta televisiva da Dazn ma per chi non potrà seguirlo, sarà disponibile come sempre la radiocronaca di Radio FirenzeViola, con ampio pre e post partita. Su FirenzeViola.it, invece, la diretta testuale e ogni notizia e voce proveniente dal campo.
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