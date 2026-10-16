Dagli inviati
Vanoli: "Leader? Deve esserlo il gruppo. De Gea e Pongracic possono aiutare"
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L'importanza di avere dei leader in squadra, leader che forse al momento alla Fiorentina in campo mancano. Ecco la considerazione di Paolo Vanoli in conferenza stampa sull'argomento: "Siamo all'interno di un processo lungo dove tutti insieme dobbiamo diventare leader di questa squadra . ha sostenuto il tecnico - In tal senso ho letto con piacere l'intervista di Fagioli che ha detto di volersi prendere più responsabilità.
Nessuno può vincere la partita da solo, ecco perché è il gruppo che deve diventare un leader. Poi certo giocatori come De Gea e Pongracic possano aiutare: Marin ha fatto un Mondiale, non lo scordiamo. Lui è un gicatore "vecchio" e importante".
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