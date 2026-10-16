Dagli inviati

Vanoli: "Leader? Deve esserlo il gruppo. De Gea e Pongracic possono aiutare"

Vanoli: "Leader? Deve esserlo il gruppo. De Gea e Pongracic possono aiutare"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:00Notizie di FV
di Redazione FV

L'importanza di avere dei leader in squadra, leader che forse al momento alla Fiorentina in campo mancano. Ecco la considerazione di Paolo Vanoli in conferenza stampa sull'argomento: "Siamo all'interno di un processo lungo dove tutti insieme dobbiamo diventare leader di questa squadra . ha sostenuto il tecnico - In tal senso ho letto con piacere l'intervista di Fagioli che ha detto di volersi prendere più responsabilità.

Nessuno può vincere la partita da solo, ecco perché è il gruppo che deve diventare un leader. Poi certo giocatori come De Gea e Pongracic possano aiutare: Marin ha fatto un Mondiale, non lo scordiamo. Lui è un gicatore "vecchio" e importante".