Mandas, il retroscena di Tuttosport: "Paratici lo ha mollato in estate per De Gea"

Se c'è una squadra che sta stupendo tutti in questo inizio di campionato, volando addirittura in testa alla classifica, è la Lazio. Grande lavoro svolto da Gennaro Gattuso sui suoi uomini, dopo un'estate passate in mezzo a mille difficoltà extra campo che invece i biancocelesti stanno affrontando alla grande. Tra i segreti del rendimento ottimale di questa squadra c'è anche Christos Mandas, vicinissimo all'addio alla Lazio proprio nell'ultimo mercato estivo e con diverse società interessate a lui, tra cui anche la Fiorentina.

Proprio sui retroscena delle trattative è tornato stamani Tuttosport, facendo un passaggio proprio sulla corte che i viola fecero al portiere quando non c'era ancora certezza della permanenza di David De Gea. Scrive il quotidiano: "A mettere gli occhi su Mandas erano state in particolare Fiorentina e Juventus. La Viola ci aveva provato a metà giugno, quando la società toscana non sembrava troppo convinta della permanenza di De Gea. Alla fine lo spagnolo è rimasto in riva all’Arno e Paratici ha mollato la presa. Meglio così per Lotito e Fabiani che ora possono fregiarsi del secondo portiere meno battuto del campionato".