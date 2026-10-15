Tra rinnovo e una nuova maglia da titolare: ecco le ultime sulla situazione Dodo

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Su FirenzeViola.it oggi spazio a un focus su Dodo, il cui futuro alla Fiorentina resta tutto da scrivere, ma dall'ultima partita contro il Genoa è arrivato un segnale importante. Paolo Vanoli ha infatti deciso di schierare il brasiliano nei minuti finali della sfida di Marassi, dimostrando come il terzino, nonostante le voci di mercato e una situazione contrattuale ancora da definire, continui a far parte del progetto tecnico viola.

L'incontro previsto durante la sosta tra la società e l'entourage del giocatore è stato posticipato, probabilmente a gennaio o febbraio. La Fiorentina però resta comunque convinta di non perdere l'esterno brasiliano a parametro zero e avrebbe pronto un prolungamento biennale fino al 2029, anche grazie ai buoni rapporti con il procuratore del calciatore con il quale in passato c'erano state delle tensioni, in particolare con il precedente direttore sportivo. Intanto, a Genova è tornato a giocare, con Vanoli che sembra considerarlo anche in vista della gara col Como.

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