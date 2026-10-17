Carrarese, Tommaso Rubino punisce il Modena di Daniele Galloppa

La Carrarese è in vantaggio è in vantaggio per 2-1 contro il Modena. È Fabio Abiuso a sbloccare la partita, prima del raddoppio firmato da Tommaso Rubino a cui ha poi risposto Andrea Belotti per l'unico gol, almeno al momento, avversario. Per l’attaccante di proprietà della Fiorentina si tratta anche di un incrocio particolare, visto che sulla panchina degli emiliani ritrova Daniele Galloppa, suo ex allenatore.

Rubino-Galloppa: il trascorso insieme

I due hanno infatti lavorato insieme ai tempi della Primavera viola, quando Galloppa era alla guida della formazione giovanile gigliata. In quell’esperienza, Rubino ha avuto un ruolo importante all’interno della squadra, diventando uno dei calciatori maggiormente utilizzati dal tecnico. Un legame professionale che rende la sfida tra Carrarese e Modena ancora più significativa per il giovane attaccante.