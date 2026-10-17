Lutto per la famiglia Commisso, scomparso lo zio del presidente viola: il cordoglio

Lutto per la famiglia Commisso, scomparso lo zio del presidente viola: il cordoglioFirenzeViola.it
Oggi alle 11:40News
di Redazione FV

Sono ore di profondo dolore per la famiglia Commisso. È venuto a mancare, infatti, George Louis Weinand, zio dell'attuale presidente della Fiorentina, Giuseppe. Con una nota di cordoglio sul proprio sito ufficiale, lo rende noto la stessa società viola:

"ACF Fiorentina si unisce con profonda tristezza al dolore della famiglia Commisso per la scomparsa di George Louis Weinand, marito della sorella di Rocco B. Commisso e zio del Presidente Giuseppe B. Commisso.

In questo momento di profondo dolore, tutta la famiglia viola esprime la propria vicinanza e il più sincero affetto ai familiari, porgendo le più sentite condoglianze".