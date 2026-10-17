La Fiorentina Femminile fa 1-1 col Como: in gol Iris Omarsdottir

La Fiorentina Femminile fa 1-1 col Como: in gol Iris OmarsdottirFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina Femminile non è andata oltre il pareggio contro il Como Women. La formazione viola, guidata da Piñones-Arce, ha conquistato un punto in trasferta, portandosi inizialmente in vantaggio al 29’ grazie alla rete di Omarsdottir. Le avversarie, però, sono riuscite a ristabilire la parità al 46’ con Bergersen, fissando il risultato sull’1-1. Con questo pareggio, le viola salgono a quota 4 punti e occupano attualmente il quarto posto in classifica.

 