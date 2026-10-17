La Fiorentina Femminile fa 1-1 col Como: in gol Iris Omarsdottir
FirenzeViola.it
La Fiorentina Femminile non è andata oltre il pareggio contro il Como Women. La formazione viola, guidata da Piñones-Arce, ha conquistato un punto in trasferta, portandosi inizialmente in vantaggio al 29’ grazie alla rete di Omarsdottir. Le avversarie, però, sono riuscite a ristabilire la parità al 46’ con Bergersen, fissando il risultato sull’1-1. Con questo pareggio, le viola salgono a quota 4 punti e occupano attualmente il quarto posto in classifica.
Pubblicità
Primo Piano
Si parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Si parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosa
Copertina
Pietro LazzeriniFiducia a Vanoli ma niente sconti. La società non resti in silenzio e difenda le proprie idee senza normalizzare le sconfitte. De Gea intoccabile, a gennaio serve un Ederson
Lorenzo Di BenedettoScelte incomprensibili, qualità tenuta in panchina, rosa piena di imperfezioni e squadra senza un vero regista: la Fiorentina ha cancellato le poche cose positive in un solo pomeriggio
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com