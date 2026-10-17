Primavera, vittoria per la Fiorentina contro l'Albinoleffe: finisce 2-0

La Fiorentina Primavera ha ottenuto una vittoria per 2-0 in trasferta contro l’Albinoleffe. La squadra allenata da Andreazzoli si è imposta grazie alle reti di Jallow, a segno al 19’, e Corduneanu, che ha trovato il gol al 37’. Un successo importante per i giovani viola, che conquistano tre punti e raggiungono quota 7 in classifica. La Fiorentina Primavera si trova attualmente al quindicesimo posto, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso e migliorare la posizione nelle prossime giornate.