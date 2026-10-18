Il River Plate avanza per il rinnovo di Beltran con una clausola monstre

La Fiorentina continua a monitorare Santiago Beltrán, portiere classe 2004 del River Plate, considerato uno dei possibili eredi di David de Gea. Il club argentino, però, non vuole farsi trovare impreparato e sta accelerando le trattative per blindare il proprio talento. Secondo quanto riportato dall'emittente argentina TyC Sports, nelle ultime ore si è svolto un nuovo incontro tra le parti, durante il quale sarebbero stati compiuti importanti passi avanti.

L'accordo non è ancora definitivo, ma la volontà comune è quella di prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel dicembre 2027, fino al 2030, inserendo una clausola rescissoria da 100 milioni di dollari. Le ottime prestazioni del 22enne, già arrivato all'esordio con la nazionale argentina, hanno attirato anche l'attenzione dell'Atlético Madrid, alla ricerca di un possibile successore di Jan Oblak.

Il rinnovo, tuttavia, non escluderebbe una futura cessione in Europa. Il River Plate è consapevole dell'interesse internazionale e avrebbe già individuato due possibili sostituti: Agustín Rossi del Flamengo e Yassine Bounou dell'Al-Hilal. La Fiorentina resta dunque alla finestra, anche se l'eventuale operazione potrebbe diventare particolarmente complicata sul piano economico.