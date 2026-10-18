Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, domenica 18 ottobre 2026.
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FirenzeViolaTornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campodi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
Andrea GiannattasioSi parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosa
Pietro LazzeriniFiducia a Vanoli ma niente sconti. La società non resti in silenzio e difenda le proprie idee senza normalizzare le sconfitte. De Gea intoccabile, a gennaio serve un Ederson
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