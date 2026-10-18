Como, cambio nella formazione ufficiale: fuori Yan Couto, dentro Smolcic

Novità dell'ultimo minuto in casa Como a pochi istanti dalla sfida contro la Fiorentina, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. La formazione lariana ha infatti comunicato una modifica rispetto all'undici titolare inizialmente annunciato per la gara dello stadio Artemio Franchi. Fuori Yan Couto, dentro Ivan Smolcic: è questo il cambio effettuato dal Como prima del fischio d'inizio della partita contro i viola.

Il difensore croato, inizialmente inserito nella lista dei giocatori a disposizione, prenderà dunque il posto del brasiliano sulla corsia destra della retroguardia. Una variazione che modifica le scelte iniziali di Cesc Fabregas, che aveva previsto l'impiego di Couto dal primo minuto. Sarà invece Smolcic a presidiare la fascia destra, con il compito di contenere le iniziative offensive della Fiorentina e accompagnare la manovra dei compagni.

Questa la nuova formazione ufficiale del Como:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Caqueret, Paz, Liberali; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sánchez, Ramon, Perrone, Dossena, Lahdo, Da Silva, Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Tutu, Kambwala.