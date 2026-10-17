Fiorentina la più "legnosa" e altri due aspetti da migliorare

La Fiorentina è a caccia di punti, di una prova convincente ma anche di fortuna o precisione a seconda di come si guarda la questione pali. La squadra di Vanoli infatti è quella che ha colpito più pali in questa stagione, ben 5. Inoltre è quella che ha mandato meno giocatori in gol in campionato. E ultimo dato da migliorare per crescere e riscattarsi, è la terza peggior difesa.