FirenzeViola Totoformazione, Vanoli rivolta la Fiorentina: da Pongracic a Pellegrino, quanti cambi contro il Como

Sono diversi i cambi di formazione che Paolo Vanoli è pronto ad attuare nel match di oggi pomeriggio al Franchi contro il Como di Fabregas. L’undici infatti disegnato dal tecnico viola si appresta ad essere quasi per metà degli uomini in campo diverso da quello che è uscito sconfitto per 2-1 lo scorso sabato a Marassi contro il Genoa.

Le scelte

In porta, nonostante le diverse critiche ricevute in settimana, ci sarà ovviamente capitan David De Gea. Davanti allo spagnolo la linea quattro verrà cambiata per metà, con Viery e Pongracic che prenderanno con ogni probabilità il posto di Valdepenas e Ranieri, con quest’ultimo come detto dallo stesso Vanoli non al 100% della condizione per un problema fisico. A centrocampo è confermato il duo Fagioli-Ndour, mentre l’altra novità di formazione riguarda la probabile presenza di Brescianini al posto di Oulai al loro fianco. Davanti del tridente di Marassi invece dovrebbe rimanere il solo Mastantuono, con a sinistra Njie che giocherebbe così al posto di Gnonto e al centro dell’attacco Beto che verrebbe sostituito da Pellegrino.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Como, secondo le principali testate locali e nazionali:

La Nazione (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Corriere dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Tuttosport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Repubblica (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Firenzeviola.it (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.