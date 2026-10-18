Vanoli: "Vi spiego la scelta di Pellegrino. Ecco come avere coraggio"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della partita contro il Como, iniziando da come avere coraggio: "Imparando dagli errori e ripartendo dal grandissimo secondo tempo di Genova sapendo che siamo sempre andati sotto. Dobbiamo difendere quella mentalità da squadra perché abbiamo fatto sempre cose positive. Beto e Pellegrino? Si cerca sempre di mettere in campo la formazione migliore. Sono due ragazzi disponibili e potrebbero giocare anche insieme, è solo una scelta tattica. Noi dobbiamo cercare un po' di continuità".