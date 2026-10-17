Mastantuono vs Paz: la sfida nella sfida tutta argentina
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Fiorentina-Como (domani alle 15 allo stadio Franchi) propone una sfida nella sfida, quella tra Franco Mastantuono e Nico Paz, talenti argentini che passando dal Real si trovano a cercare fortuna in Italia. I due giocatori sono pronti anche a raccogliere l'eredità di Lionel Messi in Nazionale, con Paz ovviamente più avanti ma il viola pronto a tenere testa.
Il primo ha segnato in tutte le amichevoli disputate dalla Seleccion tra settembre e ottobre ma anche Mastantuono ha trovato la via del gol per la prima volta e domani cercherà di dimostrare di reggere il confronto.
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