Fiorentina-Como 1-3, palo di Njie: viola vicini al gol che avrebbe riaperto il match
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La Fiorentina ad un passo dal gol del 2-3 che avrebbe riaperto il match a 15 minuti più recupero dalla fine del match. Cross dalla sinistra da parte di Valdepenas che imbecca in area di rigore un solissimo Njie, bravo ad arrivare con i tempi giusti ma impreciso e sfortunato nel colpire il pallone di testa spedendolo sull'esterno del palo alla destra di Butez.
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