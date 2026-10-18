Fiorentina-Como 1-3, palo di Njie: viola vicini al gol che avrebbe riaperto il match

Fiorentina-Como 1-3, palo di Njie: viola vicini al gol che avrebbe riaperto il matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:44Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ad un passo dal gol del 2-3 che avrebbe riaperto il match a 15 minuti più recupero dalla fine del match. Cross dalla sinistra da parte di Valdepenas che imbecca in area di rigore un solissimo Njie, bravo ad arrivare con i tempi giusti ma impreciso e sfortunato nel colpire il pallone di testa spedendolo sull'esterno del palo alla destra di Butez.