Fiorentina-Como 1-3, Nico Paz per Douvikas: gli ospiti puniscono i viola in contropiede

La Fiorentina dopo aver spinto alla ricerca del pareggio viene beffata in contropiede e subisce il terzo gol del Como. Perde un brutto pallone in trequarti offensiva Gonçalves che da il là alla ribartenza della squadra di Fabregas, gestita alla perfezione da Nico Paz che trova al limite dell'area Douvikas. Il greco entra in area, punta Dragusin e calcia forte, trovando un De Gea non perfetto e siglando il 3-1.