Fiorentina-Benevento 3-0, Dodo dà il cambio a Joao Mario. Poi Ranieri cala il tris

Fiorentina-Benevento 3-0, Dodo dà il cambio a Joao Mario. Poi Ranieri cala il trisFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:27Primo Piano
di Redazione FV

Inizia il secondo tempo con un cambio per Grosso che lascia negli spogliatoi Joao Mario, parso dolorante sul finale di primo tempo, per inserire Dodo sulla destra. E proprio da un angolo a destra, in apertura di ripresa, arriva il 3-0: batte Fagioli, Dragusin spizza di testa e Ranieri incorna tutto solo a porta vuota sul secondo palo.