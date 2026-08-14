Fiorentina-Benevento 4-0, Ndour spara col sinistro: poker per i viola

Fiorentina-Benevento 4-0, Ndour spara col sinistro: poker per i violaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:30Primo Piano
di Redazione FV

Poker della Fiorentina! Minuto 50, Ranieri ha appena calato il 3-0 e nemmeno il tempo di festeggiare che Ndour centra la quarta rete: Kean manovra sulla sinistra, dialoga con Atta e Brescianini arriva a mettere un traversone resoterra. L'ex PSG controlla, sterza sul sinistro e con mancino secco trafigge Vannucchi. 4-0 per la squadra di Grosso.