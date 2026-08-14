Fiorentina-Benevento, il dato sugli spettatori. E c'è il debutto di Croci tra i pro

Fiorentina-Benevento, il dato sugli spettatori. E c'è il debutto di Croci tra i proFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:46Notizie di FV
di Redazione FV

Arrivano aggiornamenti informali da parte della Fiorentina circa i presenti di questa sera al Franchi per Fiorentina-Benevento. Sono in totale 16.626 gli spettatori sugli spalti, per un incasso lordo a favore del club viola di 186.877 euro. Per quanto riguarda aspetti puramente di campo, inoltre, al ventesimo della ripresa ha fatto il suo debutto tra i professionisti Federico Croci, uno dei principali talenti del vivaio della Fiorentina (classe 2010).