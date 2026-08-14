Fiorentina-Benevento 4-1, Lamesta accorcia. Ma il Franchi esplode per l'ingresso di Mastantuono

Fiorentina-Benevento 4-1, Lamesta accorcia. Ma il Franchi esplode per l'ingresso di MastantuonoFirenzeViola.it
Ieri alle 22:37Primo Piano
di Redazione FV

Accorcia timidamente le distanze il Benevento, con un bel tiro rasoterra dal limite dell'area di Lamesta. Ai campani sono bastati un paio di passaggi per trovare poi la rete con un bel mancino dalla distanza, De Gea non ci arriva. 4-1 al 54'. Ma pochi minuti dopo parte uno scroscio di applausi al Franchi: da una parte per l'uscita di Gudmunudsson, dall'altra per l'atteso ingresso in campo di Franco Mastantuono. Poco dopo, stessa sorte per Oulai che prende il posto di Fagioli.