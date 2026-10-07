Favasuli e quell'affollamento sulla destra a Firenze: la spiegazione dell'agente
Costantino Favasuli, nonostante sia cresciuto nella Primavera viola e nonostante la Fiorentina avesse un 50% sulla rivendita che gli permetteva di riprenderlo dal Catanzaro a un ottimo prezzo, ha lasciato andare il giocatore che ora è al Napoli. Un rimpianto per la Fiorentina visto che il giocatore è ormai nel giro della Nazionale oltre a dimostrare che è adatto ad un grande club come appunto il Napoli?
Mario Giuffredi, agente di Favasuli intervenuto a Radio FirenzeViola, spiega: "Ognuno ha il suo percorso e il suo destino, si vede che il suo era da altre parti. Non parlerei di rimpianto perché la Fiorentina ha fatto delle scelte e oggi si ritrova con giocatori bravi e forti. C'era un bel numero di terzini destri a Firenze. Magari con qualche terzino in meno Paratici avrebbe fatto di tutto per riportarlo in Toscana. Il destino l'ha portato al Napoli quindi cercherà di fare la sua carriera lì".
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