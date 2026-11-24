Afferra un avversario per i capelli: un turno di stop ad Aurelio Andreazzoli

Il tecnico della Fiorentina Primavera era intervenuto per separare i giocatori durante un diverbio e dopo il rosso si è scusato con l’arbitro

Un avversario afferrato per i capelli, il rosso e poi le scuse. Il finale della sfida contro il Monza di sabato mattina è costato una giornata di squalifica al tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli, che dovrà saltare il prossimo impegno di campionato della formazione viola, quella di domenica alle 13 al Tre Fontane contro la Roma (scontro diretto in chiave playoff).

Il duro report del dispositivo

Pesante la descrizione dell’episodio nel dispositivo del giudice sportivo. Al 47’ della ripresa, dopo un diverbio tra giocatori delle due squadre nei pressi delle panchine, il tecnico viola è intervenuto per separarli e, nel farlo, ha "afferrato per i capelli il calciatore della squadra avversaria". Il referto dà conto anche di quanto accaduto subito dopo l’espulsione. Andreazzoli si è scusato con l’arbitro e con i componenti della panchina del Monza per il suo comportamento, prima di lasciare prontamente il terreno di gioco. Anche per questo, forse, la squalifica si è limitata ad un turno e non sono stati ravvisati gli estremi per la condotta violenta, che di norma porta ad uno stop di 3 giornate.