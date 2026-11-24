FirenzeViola Vanoli, nove partite e un déjà-vu preoccupante: la sua Fiorentina ha gli stessi punti di un anno fa e subisce più gol

Nove punti in nove partite, come un anno fa. Ma la Fiorentina di Vanoli ha incassato cinque gol in più nonostante un mercato da oltre 150 milioni di euro.

Ci sono numeri che fanno riflettere, soprattutto quando si ripetono a distanza di una stagione. Il secondo percorso di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina presenta infatti una curiosa coincidenza: considerando le prime nove partite di campionato da subentrato, sia nel campionato 2025/26 che in quello 2026/27, il bilancio è esattamente lo stesso. Tre pareggi, due vittorie e quattro sconfitte. Un totale di nove punti in entrambe le occasioni, con una differenza reti che però racconta qualcosa in più.

Percorsi a confronto

Nella prima esperienza, Vanoli aveva esordito con un 2-2 sul campo del Genoa e un 1-1 casalingo contro la Juventus. Poi le sconfitte con Atalanta, Sassuolo e Verona, prima del largo 5-1 contro l'Udinese (prima vittoria in Serie A della scorsa stagione viola), della battuta d'arresto di Parma, della vittoria contro la Cremonese con gol nel finale di Kean e del pareggio a Roma contro la Lazio. Il bilancio complessivo era stato di 13 gol realizzati e 14 subiti. In questa stagione, invece, il copione dei risultati è rimasto sorprendentemente identico. Le vittorie contro Venezia e Sassuolo, i pareggi con Napoli, Atalanta e Juventus e le sconfitte contro Genoa, Como, Inter e Monza. Anche in questo caso nove punti conquistati, ma con 14 reti all'attivo e ben 19 incassate.

L'aggravante del mercato

Ed è proprio qui che emerge la differenza principale: un gol segnato in più (poco considerando l'aumento del tasso tecnico della rosa), ma anche cinque subiti in più rispetto alla precedente esperienza. La Fiorentina di Vanoli conferma dunque le stesse difficoltà in termini di continuità, mostrando però una maggiore fragilità difensiva. Il tutto con l'aggravante di un mercato da oltre 150 milioni di euro investiti e con una rosa che indubbiamente ha guadaganto in qualità e tasso tecnico, come ammesso dallo stesso Vanoli dopo l'esordio bis a Venezia: "Partiamo da una base giovane, che mi diverte e ha talento. Questa squadra ha futuro ma bisogna insegnare loro come si lavora e come funziona il calcio italiano". Ecco quanto emrege dai risulatati e da diverse prestazione è però che l'allenatore viola, ad oggi, non è ancora riuscito ad entrare nella testa del gruppo né per motivazioni né per idee tattiche.