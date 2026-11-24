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Primavera, domani torna la Y. League: i viola impegnati contro la D. Tbilisi
Dopo il successo contro il Semptemvri Sofia l'andata della sfida contro i georgiani che hanno già eliminato il Copenaghen
La Fiorentina Primavera continua il suo percorso in UEFA Youth League. Dopo aver eliminato con ampio merito il Septemvri Sofia nel Round 2 (5-0 all’andata a Firenze e 0-3 al ritorno in Bulgaria), i ragazzi di mister Andreazzoli si preparano ad affrontare la Dinamo Tbilisi nel Round 3. I georgiani arrivano da una grande impresa: hanno eliminato a sorpresa il Copenhagen. 3-0 in Georgia all’andata, 3-0 per i danesi al ritorno in Danimarca, con la Dinamo che ha avuto la meglio ai calci di rigore.
La diretta sul sito viola
La gara di andata si disputerà in Georgia, al Boris Paichadze National Stadium, con calcio d’inizio alle ore 16:00 italiane. La diretta streaming dell’incontro sarà disponibile sul sito ufficiale della Fiorentina a partire dalle 15:55.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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