FirenzeViola Europeo Femminile 2029: La Germania si prende la rassegna che (non) voleva l’Italia

vedi letture

La Germania ha ottenuto dalla UEFA il via libera per organizzare l’Europeo di calcio femminile 2029. Nella lista dei paesi ospitanti – almeno a parole – ci sarebbe stata anche l’Italia che, per voce dei propri vertici calcistici, era intenzionata a chiedere la possibilità di organizzare la manifestazione mentre la Nazionale Femminile continuava il suo cammino in Svizzera a Euro 2025. Il goal di Chloe Kelly al 119esimo minuto della semifinale però ha fatto cambiare idea alla Federazione Italiana che ha deciso così di rinunciare alla possibile candidatura prendendo in giro il proprio movimento femminile. La Germania ha avuto la meglio su Polonia, Portogallo e sulla doppia candidatura proposta da Svezia e Danimarca.

Un’occasione non sfruttata dal movimento azzurro che avrebbe avuto a disposizione la chance di rendere veramente il calcio femminile protagonista in un Paese che purtroppo ha ancora dei retaggi di un oscuro passato da cui fa fatica a liberarsi. È anche un no ad una serie di finanziamenti provenienti dalla UEFA che avrebbero potuto garantire un miglioramento infrastrutturale di cui l’Italia purtroppo soffre a causa dell’eccessiva burocrazia che impedisce lo sviluppo, l’ampliamento o la ristrutturazione in toto di nuovi stadi e centri sportivi. Firenze su questo ha fatto scuola avendo a disposizione i migliori impianti grazie al Viola Park.

Rientrata dagli Stati Uniti a seguito della tournée in Florida, l’Italia inizierà in primavera la strada che dovrà portare le Azzurre in Brasile per il Mondiale del 2027. Poi sarà la volta dell’Europeo tedesco aspettando che, anche nel nostro Paese, si possa prima o poi ospitare una rassegna internazionale femminile. Sarebbe l’occasione migliore per il nostro calcio di dimostrare di avere ancora qualcosa da far vedere.