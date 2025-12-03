L'appello di FirenzeViola e Radio FV: Fiorentina, adesso apri il Viola Park!
FirenzeViola.it
Un’idea, una richiesta, un appello che tanti ascoltatori di Radio FirenzeViola e tifosi della Fiorentina in generale vorrebbero che la società ascoltasse: vedersi aprire le porte del Viola Park.
Un'iniziativa che la redazione di FirenzeViola.it sostiene volentieri e che potrebbe rafforzare il patto tra i giocatori e i loro tifosi sancito domenica sera a Bergamo.
Un'occasione d'incontro tra la squadra e la sua gente, che deciderà il tecnico Paolo Vanoli se organizzare in vista della gara contro il Sassuolo o col Verona, ma cara Fiorentina, apri il Viola Park al tuo popolo nel momento più difficile.
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Il ciclo che può dare la svolta: un dicembre di fuoco tra un campionato da salvare e una Conference da correggere
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
