Aria di cambiamento al Viola Park: ecco su cosa sta lavorando Vanoli
L'ennesima sconfitta di una stagione fin qui drammatica per la Fiorentina mette di fronte il nuovo allenatore Paolo Vanoli alla necessità di trovare qualche soluzione per fare punti. Sabato c'è il Sassuolo al Mapei Stadium e c'è da mettere a posto una squadra, a cominciare dal rebus centrocampo (l'esperimento Fagioli regista - già provato da Pioli con gli stessi risultati - non sta funzionando e per questo il tecnico si ingegnerà per trovare una soluzione alternativa), passando poi a un possibile cambio di modulo (gli uomini a disposizione per caratteristiche non semplificano il compito, ma Vanoli ha intenzione di provare la difesa a quattro).
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatoridi Lorenzo Di Benedetto
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
