Sassuolo-Fiorentina, tanti tifosi viola attesi al Mapei: venduti già 2200 biglietti
Nonostante il momento di difficoltà, i tifosi della Fiorentina rimangono fortemente attaccati alla squadra di Vanoli. Lo dimostra l'andamento della vendita dei biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium, dove si giocherà Sassuolo-Fiorentina questo sabato pomeriggio, ore 15. Al momento, come raccolto dalla nostra redazione, sono già più di 2200 i tagliandi acquistati dai tifosi viola per la trasferta di Reggio Emilia. Un numero importante che potrebbe crescere ancora, con l'obiettivo di raggiungere il sold out di 4 mila.
