Chi salvi tra i viola in Atalanta-Fiorentina 2-0? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
La Fiorentina perde di nuovo in campionato: lo fa a Bergamo, contro l'Atalanta, che con un 2-0 senz'appello firmato Kossonou-Lookman infligge la settima sconfitta in tredici gare di Serie A ai viola, sempre più ultimi (a pari merito con l'Hellas Verona). Un'altra prestazione scialba, impaurita e con poche occasioni, anche se sfortunata anche per un paio di episodi. Sconfitta comunque meritata, che mette ancor di più la squadra di Paolo Vanoli con le spalle al muro nella disperata corsa salvezza. Su FirenzeViola.it vi chiediamo come sempre di scegliere il miglior calciatore viola della partita. Potete farlo rispondendo al sondaggio qui sotto.
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
