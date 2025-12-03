Arthur, l'agente sul possibile ritorno a Firenze: "Lui sarebbe tornato: ha un gran ricordo"

Federico Pastorello, agente del centrocampista ex Juventus e Fiorentina Arthur, ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista brasiliano, attualmente in prestito al Grêmio, e sul possibile ritorno in Italia ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Sulla possibilità di un ritorno alla Juventus:

«Prima di partire per il Brasile avevamo valutato l’ipotesi di rimanere alla Juventus, ma allora c’era un altro allenatore. Oggi, con Spalletti, la squadra sembra cercare un centrocampista con caratteristiche più fisiche, di maggiore impatto. Non sono sicuro che Arthur corrisponda a questo profilo».

Sulle prestazioni attuali di Arthur:

«Al Grêmio sta giocando molto bene. Speriamo che venga convocato in nazionale, perché sta facendo davvero ottime prestazioni. Anche se è ancora di proprietà della Juventus, il nostro obiettivo è completare il prestito fino a giugno. Non prevedo sorprese: Arthur è soddisfatto della scelta fatta e per ora ha bisogno di continuità».

Sull’ipotesi di un ritorno alla Fiorentina:

«Arthur sarebbe tornato volentieri a Firenze, ma lì sono state prese decisioni diverse sul piano tecnico e tattico. Conserva comunque un bellissimo ricordo del club, dei compagni, della dirigenza e dei tifosi. Si era trovato davvero bene, ma alla fine hanno deciso di procedere diversamente».