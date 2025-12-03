Coppa Italia Primavera, oggi Cesena-Napoli: chi vince sfida la Fiorentina negli 8^

Si gioca oggi alle 11 al Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano il sedicesimo di finale di Coppa Italia Primavera tra Cesena e Napoli. In palio c’è l’accesso agli ottavi, dove il 7 gennaio 2026 al Viola Park attende la Fiorentina, dominatrice della competizione con cinque successi negli ultimi sette anni. Le due squadre si ritrovano nello stesso impianto dell’ultimo confronto diretto: nel girone d’andata dell’attuale Primavera 1, il Cesena si impose nettamente 3-0 sui partenopei. Anche la classifica conferma l’attuale divario: i bianconeri sono sesti con 22 punti dopo il 2-2 con la Cremonese, mentre il Napoli è quindicesimo a quota 13, reduce però dal successo per 1-0 sul Parma.

La gara sarà diretta da Matteo Dini di Città di Castello, con Francesco Tagliaferri e Tommaso Mambelli come assistenti. La Fiorentina osserva con attenzione: il cammino verso gli ottavi parte oggi da Martorano.