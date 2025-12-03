Coppa Italia, il Napoli supera il Cagliari ai rigori: affronterà la vincente di Fiorentina-Como

Servono venti rigori in totale per decidere Napoli-Cagliari, terzo ottavo di finale di Coppa Italia andato in scena al Maradona: alla fine sorridono i padroni di casa, che erano passati in vantaggio sugli sviluppi di un angolo su cui Politano e Vergara dialogano corto, il giovane azzurro trova Lucca sul secondo palo e l’ex Udinese sblocca la gara con un preciso colpo di testa. Lo stesso Lucca sfiora il raddoppio poco dopo, ancora su suggerimento di Vergara, ma il primo tempo si chiude sull’1-0 per il Napoli. Nella ripresa il Cagliari cambia volto con gli ingressi di Borrelli ed Esposito. È proprio quest’ultimo a pareggiare al 60’, sfruttando un intervento maldestro di McTominay che, tentando di fermare Borrelli, lo lancia involontariamente a tu per tu con Milinkovic-Savic: Sebastiano Esposito non sbaglia e segna l’1-1, chiedendo poi scusa al pubblico napoletano per l’esultanza.

Il finale è un assedio del Napoli, che però trova un Caprile straordinario. Gli azzurri sprecano con Spinazzola, Neres e ancora McTominay, e si finisce ai rigori. Dopo una lunga serie a oltranza, con gli errori di Felici, Neres e infine Luvumbo, è Buongiorno a firmare il penalty decisivo che manda il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia, tra l’esultanza del Maradona. Il Napoli affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Como.