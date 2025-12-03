Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Attacco spuntato: appena 10 gol fatti, i viola segnano poco e le coppie non vanno"
La Nazione: "Cercasi gol: mistero Kean"
Corriere dello Sport-Stadio: "Vanoli rifà la Viola"
La Repubblica: "Fiorentina, Vanoli cambia la difesa"
La Gazzetta dello Sport: "Chiarugi sicuro: "Viola, risaliremo: ci salva Moise"
Tuttosport: nessun titolo sulla Fiorentina
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatoridi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaTra un mese il mercato e c'è anche l'esterno nel mirino: da Boga a Eguinaldo, tutte le ipotesi
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
