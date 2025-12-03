Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Attacco spuntato: appena 10 gol fatti, i viola segnano poco e le coppie non vanno"

La Nazione: "Cercasi gol: mistero Kean"

Corriere dello Sport-Stadio: "Vanoli rifà la Viola"

La Repubblica: "Fiorentina, Vanoli cambia la difesa"

La Gazzetta dello Sport: "Chiarugi sicuro: "Viola, risaliremo: ci salva Moise"

Tuttosport: nessun titolo sulla Fiorentina